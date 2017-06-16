В ОП призвали наказать ответственных за экспертизу погибшего ребёнка на алкоголь

Глава комитета палаты считает беззаконием возможную фальсификацию материалов дела.

Должны быть наказаны те, кто ответственен за экспертизу, согласно результатам которой погибший в Балашихе под колёсами автомобиля мальчик был пьян. Об этом заявил председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации Антон Цветков.

— Следствие должно установить, на каком этапе и по чьей инициативе произошла подмена результатов экспертизы. Виновные должны быть наказаны, — сказал он.

Цветков считает беззаконием возможную фальсификацию материалов уголовного дела. Также он называет особым цинизмом то, что сбившая ребёнка женщина перевела на счёт родителей 50 тысяч рублей в качестве компенсации. По его мнению, СК РФ и Генпрокуратура должны тщательно проверить все обстоятельства дела.

Ранее Лайф писал, что будет проведена проверка работы следователя по делу "пьяного" мальчика.