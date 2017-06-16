Британцы собрали 2 миллиона фунтов для пострадавших при пожаре

Самый крупный перевод пришёл от популярной в Лондоне сети кафе Pret а Manger — руководство закусочной пожертвовало 100 тысяч фунтов стерлингов.

В помощь пострадавшим при пожаре в башне в Лондоне было собрано более двух миллионов фунтов стерлингов (примерно 2,5 млн долларов). Об этом сообщает издание Evening Standard, учредившее фонд по сбору средств.

Пожертвования сделали тысячи жителей Британии. Самый крупный перевод пришёл от популярной в Лондоне сети кафе Pret а Manger — руководство закусочной пожертвовало на поддержку семей погибших и оставшихся без жилья людей 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 127 тысяч долларов).

Напомним, крупный пожар произошёл в жилой многоэтажке на западе Лондона утром 14 июня. В охваченной огнём башне погибло 30 человек. Как сообщал Лайф, возгорание могло начаться из-за неисправного холодильника. Один из жителей многоэтажного здания утверждает, что его бытовая техника взорвалась. Ранее были опубликованы первые кадры, снятые внутри сгоревшего здания.