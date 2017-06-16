В отношении зампреда Правительства Ивановской области возбудили уголовное дело

Чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь женщине может грозить до семи лет лишения свободы.

УФСБ России по Ивановской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы правительства, главы департамента здравоохранения области Светланы Романчук. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

В ведомстве отметили, что чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии правоохранителей, Романчук создавала "преимущественные условия на рынке оказания услуг по обслуживанию медтехники для коммерческой организации". Теперь ей может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что чиновница покинула свой пост, а временно исполнять её обязанности будет Сергей Аминодов.