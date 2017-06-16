В Испании футбольного тренера уволили после победы его команды со счётом 25:0

Руководство футбольного клуба посчитало, что таким разгромным счётом команда оскорбила своих соперников.

Беспрецедентный случай произошёл в испанской Валенсии. Там детского футбольного тренера уволили с работы из клуба "Серранос" после того, как его подопечные возрастом до 11 лет разгромили своих соперников — команду "Беникалап" — со счётом 25:0. Об этом сообщает El Pais.

В Испании детского футбольного тренера уволили за то, что его команда слишком хорошо играла Фото: © Flickr/imgacademy

Как заявили тренеру в руководстве клуба, такая огромная разница в счёте просто унизительна для другой команды и подрывает дух игры.

— Мы уважаем своих соперников и не должны были обыгрывать их с таким большим счётом. Тренеру же был нужен только результат, поэтому мы решили с ним расстаться, — говорят в менеджменте клуба.

Сам уволенный тренер с мнением руководства не согласен и заявил, что не давал указания своей команде забить как можно больше голов в ворота соперника.