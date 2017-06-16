Порошенко признался, что делал уколы больным, когда его жена спала на дежурствах

Украинский лидер считает, что так он доказывал, насколько любит свою избранницу.

Президент Украины Пётр Порошенко признался, что они с женой в молодости нарушали медицинские правила. Когда его жена, работающая в больнице, спала, он вместо неё ходил по палатам и ставил уколы больным.

— Надо очень любить профессию врача. Потому, если ты её не любишь, ты работать не сможешь, — сказал украинский лидер. — Я это знаю совершенно точно, поскольку из моих 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю её ".

— Я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, делал разные манипуляции, которые делали врачи, — признался президент Украины.

Как отмечают украинские СМИ, отец Марины Порошенко в своё время занимал пост замминистра здравоохранения УССР. Сама же она по образованию врач-кардиолог. После получения образования будущая первая леди работала в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в Киеве.