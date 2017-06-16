Устроившие вечеринку на крыше дома юноши кинули гранату в наряд полиции в Москве

Стражи порядка оцепили двор и вызвали на место ФСБ, однако снаряд оказался учебным.

Жильцы дома в московском Бутове вызвали полицейских из-за того, что на крыше двое молодых людей в возрасте 18 лет устроили вечеринку и громко слушали музыку. Как сообщает паблик Mash, когда к месту инцидента подъезжал наряд ППС, Иван Г. и Сергей А. вместо того чтобы выключить колонки, бросили в стражей порядка гранату. При этом они кричали: "Дави мусоров!"

Полицейские тут же вызвали подмогу — в частности, представителей ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов оцепили двор и приступили к изучению гранаты. Оказалось, что снаряд был учебным.

Юных жителей столицы сначала задержали, однако потом отпустили.