В Москве избили чиновника, рассказавшего о банде в префектуре ЮАО

После инцидента начальник одного из районных столичных ГБУ планирует в ближайшее время попросить взять его под госзащиту.

Начальника ГБУ района Нагатино-Садовники Эдуарда Коноваленко избили двое мужчин. Нападение было совершено возле дома чиновника, на Бойцовой улице в районе Богородское.

Известно, что Коноваленко возвращался домой, когда к нему подошли двое мужчин. Злоумышленники выкрикнули "Привет тебе, писака!", после чего избили чиновника. Уходя, они сообщили: "Это тебе от татарина". Сам Коноваленко предполагает, что под "татарином" они имели в виду Назыма Юсипова, зампрефекта ЮАО.

Пострадавший чиновник является фигурантом дела и основным свидетелем по факту хищений в префектуре ЮАО. Именно исходя из его показаний МВД потребовало возбудить дело в отношении сотрудников префектуры и зампрефекта Юсипова.