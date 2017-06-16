В Москве избили чиновника, рассказавшего о банде в префектуре ЮАО

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В Москве избили чиновника, рассказавшего о банде в префектуре ЮАО

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Фото:© РИА Новости/Евгений Одиноков

После инцидента начальник одного из районных столичных ГБУ планирует в ближайшее время попросить взять его под госзащиту.

Начальника ГБУ района Нагатино-Садовники Эдуарда Коноваленко избили двое мужчин. Нападение было совершено возле дома чиновника, на Бойцовой улице в районе Богородское.

Известно, что Коноваленко возвращался домой, когда к нему подошли двое мужчин. Злоумышленники выкрикнули "Привет тебе, писака!", после чего избили чиновника. Уходя, они сообщили: "Это тебе от татарина". Сам Коноваленко предполагает, что под "татарином" они имели в виду Назыма Юсипова, зампрефекта ЮАО.

Пострадавший чиновник является фигурантом дела и основным свидетелем по факту хищений в префектуре ЮАО. Именно исходя из его показаний МВД потребовало возбудить дело в отношении сотрудников префектуры и зампрефекта Юсипова.

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