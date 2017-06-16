Личные данные 1000 модераторов Facebook попали в руки возможных террористов

Руководство социальной сети уже подтвердило утечку данных своих сотрудников и начало расследование по факту случившегося.

Из-за ошибки в программном обеспечении крупнейшей в мире социальной сети "Фейсбук" личные данные 1000 контент-модераторов могли оказаться в руках предполагаемых террористов. Об этом сообщает The Guardrian.

Потенциальные террористы получили личные данные 1000 модераторов "Фейсбука" из-за ошибки в программном обеспечении Фото: © Flickr/Amanda Gibbs

Утечка данных произошла в тот момент, когда модераторы выполняли свои прямые обязанности — блокировали запрещённый правилами социальной сети контент, включая группы с призывами к террористической деятельности.

После того как модераторы банили некоторых администраторов запрещённых групп, остальным руководителям сообщества раскрывались их личные данные.

В результате сотрудники "Фейсбука", которые являются одной из приоритетных целей террористов, находятся в опасности. Многие из них уже "залегли на дно" и ушли в подполье.

Один из модераторов, чьи данные утекли в Сеть, на условии анонимности рассказал, что является уроженцем Ирака с ирландским гражданством. В настоящий момент он всерьёз опасается за свою жизнь.

В руководстве "Фейсбука" подтвердили технический сбой и заявили, что начали внутреннее расследование по факту случившегося, а саму ошибку в программном обеспечении уже устранили.