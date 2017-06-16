СМИ: Прохоров продал РБК

Сам предполагаемый покупатель — владелец группы "ЕСН" Григорий Берёзкин — подтвердить или опровергнуть завершение сделки не смог, сославшись на то, что сегодня "пятница-развратница".

Телеканал "Дождь" со ссылкой на три источника сообщил о завершении сделки по продаже медиахолдинга "РБК" владельцу группы "ЕСН" Григорию Берёзкину. Отмечается, что и пресс-секретарь группы "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова Андрей Беляк, и представитель ЕСН Марианна Белоусова официально комментировать данную информацию отказались. Сумма сделки также не называется.

Отметим, ранее структура ЕСН получила разрешение на покупку РБК от

Федеральной антимонопольной службы.

К слову, сам Берёзкин, комментируя информацию о завершении сделки, не сказал ни да ни нет.

— Про сегодня да или нет сказать не могу. Всё-таки пятница-развратница, — заявил "Дождю" владелец ЕСН.

Напомним, информация о том, что Прохоров может продать РБК Берёзкину, муссируется в СМИ последние несколько месяцев. По одной из версий, группа "ЕСН" может объединить РБК в единый медиахолдинг с "Комсомольской правдой" и газетой Metro.