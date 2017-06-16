Вооружённые силы ЛНР без единого выстрела заняли позиции ВСУ

В Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики в настоящее время сильно деморализованы и из-за этого отступают добровольно.

Военнослужащим ЛНР удалось отбить некоторые позиции у солдат ВСУ, не совершив при этом ни одного выстрела. Об этом заявил официальный представитель республиканской Народной милиции (НМ) подполковник Андрей Марочко.

— В последнее время в подразделениях Вооружённых сил Украины наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния. Свидетельством тому служит повальное пьянство в рядах Вооружённых сил Украины, самоустранение командного состава от руководства своими подчинёнными, а также массовое дезертирство, — отметил Марочко.

По его словам, с начала года подразделения НМ ЛНР продвинулись вперёд на 300 метров в районе населённого пункта Попасная, на 250 метров — в районе села Катериновка и на 200 метров — в районе города Золотое.

Напомним, что аналогичная ситуация некоторое время назад произошла в районе села Саханка в ДНР, где солдаты ВСУ тоже без боя оставили свои позиции.