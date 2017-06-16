Трамп: За семь месяцев никто так и не смог доказать мой "сговор с русскими"

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Трамп: За семь месяцев никто так и не смог доказать мой "сговор с русскими"

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Фото: ©REUTERS/Kevin Lamarque

Сам американский президент Дональд Трамп отмечает, что это довольно печальный факт.

Президент США Дональд Трамп отметил, что прошло уже семь месяцев, однако так никто и не смог доказать, что у него якобы есть какой-то сговор с Россией. На этот факт американский лидер обратил внимание своих подписчиков в "Твиттере".

— После семи месяцев расследований и слушаний по поводу моего "сговора с русскими" никто так и не смог продемонстрировать хоть какие-то доказательства. Печально! — пишет Трамп.

Как ранее сообщалось, ФБР инициировало расследование относительно заявлений о том, что у Трампа есть сговор с Россией. При этом разбирательства также проходят в сенате и палате представителей Конгресса США.

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