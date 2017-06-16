Шойгу доложил Путину об уничтожении боевиков ИГИЛ при ударе ВКС РФ под Раккой

По предварительным данным Минобороны, среди ликвидированных может быть и главарь террористов Абу-Бакр аль-Багдади.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности об ударе истребителями Су-34 и Су-35 по боевикам ИГИЛ* в предместье Ракки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Министр обороны информировал участников совещания об авиаударе российских ВКС в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить более 100 террористов, среди которых были члены руководства ИГИЛ и, предположительно, аль-Багдади, — пояснил представитель Кремля.

В Минобороны РФ проверяют информацию о ликвидации главаря ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади при ударе ВКС РФ по предместью Ракки. В военном ведомстве отметили, что лидер террористов мог быть уничтожен, когда проводил совещание с боевиками.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.