Шойгу доложил Путину об уничтожении боевиков ИГИЛ при ударе ВКС РФ под Раккой

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Шойгу доложил Путину об уничтожении боевиков ИГИЛ при ударе ВКС РФ под Раккой

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Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: ©L!FE

По предварительным данным Минобороны, среди ликвидированных может быть и главарь террористов Абу-Бакр аль-Багдади.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности об ударе истребителями Су-34 и Су-35 по боевикам ИГИЛ* в предместье Ракки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

<p>Фото: Минобороны РФ</p>

— Министр обороны информировал участников совещания об авиаударе российских ВКС в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить более 100 террористов, среди которых были члены руководства ИГИЛ и, предположительно, аль-Багдади, — пояснил представитель Кремля.

В Минобороны РФ проверяют информацию о ликвидации главаря ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади при ударе ВКС РФ по предместью Ракки. В военном ведомстве отметили, что лидер террористов мог быть уничтожен, когда проводил совещание с боевиками.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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