Трамп похвастался "мощными социальными сетями"

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Трамп похвастался "мощными социальными сетями"

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Eric Thayer

Президент США ответил журналистам, публикующим про него фейки, что он и сам эффективно доносит до людей правдивую информацию, используя все возможности Интернета.

Дональд Трамп написал в своём "твиттере", что лживые издания ненавидят, когда он использует свои "мощные соцсети".

— Лживые СМИ ненавидят, когда я использую мои мощные социальные сети — более 100 млн человек! Я и без них обойдусь, — написал американский лидер.

Что именно он имел в виду, говоря о цифре в 100 миллионов, непонятно. Так, за публикациями на личной странице Трампа в "Твиттере" следят 32,4 млн читателей, в официальном президентском аккаунте — 18,8 млн, а на странице в "Фейсбуке" — почти 2,3 млн.

Отметим, американский лидер регулярно заявляет о своей нелюбви к некоторым изданиям. Кроме того, в конце апреля Дональд Трамп пожаловался, что СМИ не говорят о его достижениях.

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