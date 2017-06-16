Трамп похвастался "мощными социальными сетями"

Президент США ответил журналистам, публикующим про него фейки, что он и сам эффективно доносит до людей правдивую информацию, используя все возможности Интернета.

Дональд Трамп написал в своём "твиттере", что лживые издания ненавидят, когда он использует свои "мощные соцсети".

The Fake News Media hates when I use what has turned out to be my very powerful Social Media — over 100 million people! I can go around them — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2017 г.

— Лживые СМИ ненавидят, когда я использую мои мощные социальные сети — более 100 млн человек! Я и без них обойдусь, — написал американский лидер.

Что именно он имел в виду, говоря о цифре в 100 миллионов, непонятно. Так, за публикациями на личной странице Трампа в "Твиттере" следят 32,4 млн читателей, в официальном президентском аккаунте — 18,8 млн, а на странице в "Фейсбуке" — почти 2,3 млн.

Отметим, американский лидер регулярно заявляет о своей нелюбви к некоторым изданиям. Кроме того, в конце апреля Дональд Трамп пожаловался, что СМИ не говорят о его достижениях.