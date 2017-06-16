Космический грузовик "Прогресс" доставил на МКС хрен, аджику и колбасу

Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" пристыковался к служебному модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления полётами.

Отмечается, что стыковка проходила в автоматическом режиме, её контролировал российский космонавт Фёдор Юрчихин.

Корабль доставил на МКС около 2,4 тонны грузов: 620 килограммов топлива для заправки станции, 47 килограммов воздуха в баллонах, 420 литров воды, 351 килограмм контейнеров с рационами питания. В частности, космонавтам отправили 15 килограммов свежих яблок, аджику, горчицу, хрен столовый и сырокопчёные колбасы.

Напомним, грузовик "Прогресс МС-06" запустили с космодрома Байконур в 12:20 мск 14 июня.