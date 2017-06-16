16,5 млн американцев считают, что шоколадное молоко производит коричневая корова

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16,5 млн американцев считают, что шоколадное молоко производит коричневая корова

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Исследователи были шокированы результатами проведённого в Соединённых Штатах опроса.

В результате опроса Национального исследовательского центра США выяснилось, что 7% американцев твёрдо уверены, что шоколадное молоко производят коричневые коровы.

<p>Фото: © GIPHY.com</p>

По их утверждениям, смешивать молоко, какао и сахар — это полная ерунда, ведь специально для этого существуют особые коровы коричневой породы.

— Ответы пришли из всех 50 штатов. Везде люди ответили примерно одинаково, и только на юге показатель был другой — с утверждением согласилось около 10%, — заявила пресс-секретарь исследовательского центра Лиза Макком.

Теперь исследователям интересно, как же ответят американцы на вопрос "Какая корова производит клубничное молоко?".

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