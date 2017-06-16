Выживший при прыжке в Ниагарский водопад испытал судьбу во второй раз и погиб

Первый прыжок в Ниагарский водопад мужчина совершил в 2003 году. Тогда он не использовал страховку и остался жив. В этот раз он прыгал внутри зорба — специального надувного шара. Полицейские нашли его тело через три недели ниже по течению Ниагары.

Американец Кирк Джонс погиб после прыжка в Ниагарский водопад в зорбе (прозрачном надувном шаре, наполненном воздухом), сообщил портал Syracuse. В 2003 году Джонс уже прыгал в водопад, он тогда стал первым выжившим в водопаде человеком.

Как сообщает местная полиция, его тело было обнаружено примерно две недели назад в реке Ниагаре около деревни Янгстаун — примерно в 12 милях от водопада.

Отмечается, что полицейские заметили шар диаметром около трёх метров, летящий вниз с Ниагарского водопада. Мужчина, судя по всему, использовал его для прыжка.

Впервые он прыгнул в водопад в 2003 году, пытаясь покончить с собой. Однако задуманное не удалось — прыгнув без страховки и специальной экипировки, мужчина выжил. История знает всего три подобных случая. Пойти на такой шаг его толкнула депрессия.