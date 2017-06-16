"Нечего ходить с галстуком растянутым". Глава КЧР прилюдно отчитал чиновника

Фраза "Так, ладно" и ухмылки вывели Рашида Темрезова из себя, и он пообещал "привести в порядок" дерзкого начальника налоговой.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов прилюдно отчитал местного чиновника Хазрета Нирова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что конфликт возник после того, как начальник налоговой перебил Темрезова. Главе республики это явно не понравилось, и он попросил не делать ему одолжений. Тогда Ниров решил свести ссору на нет и продолжить свой доклад.

Однако Темрезова не устроила фраза "Так, ладно", и он продолжил прилюдно отчитывать чиновника, а затем упрекнул его за внешний вид. "Нечего здесь ходить с галстуком растянутым", — сказал глава КЧР. Тогда Ниров решил не продолжать доклад и покинул трибуну. Однако Темрезов не унимался. "В порядок себя приведите, иначе я вас приведу в порядок", — бросил он чиновнику и продолжил заседание.