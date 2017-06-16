Главе ГУ МВД Подмосковья внесено представление из-за дела "пьяного" мальчика

В прокуратуре сочли "вызывающими серьёзные сомнения" данные экспертизы о том, что ребёнок выпил много алкоголя перед ДТП.

Прокуратура Московской области внесла представление начальнику подмосковного ГУ МВД России Виктору Паукову. Поводом для этого стало дело о гибели мальчика в результате ДТП в Балашихе.

— По результатам изучения уголовного дела прокуратура внесла начальнику ГУ МВД России по Московской области представление, в котором поставила вопрос об изъятии его из производства СУ МВД России "Балашихинское" и передаче в специализированное подразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий регионального управления Министерства внутренних дел, — говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что дальнейшее следствие взял под свой контроль прокурор Московской области Алексей Захаров. Само уголовное дело признано "законным и обоснованным", а вот данные экспертизы о том, что сбитый мальчик был пьян, "вызывают серьёзные сомнения".

Ранее под свой контроль расследование также взяла детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Напомним, в микрорайоне Павлино в Железнодорожном машина наехала на ребёнка и протащила его несколько метров. От полученных травм мальчик скончался на месте. Позже выяснилось, что в крови мальчика якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя (столько бывает, если в одиночку выпить бутылку водки). Семья погибшего потребовала повторную комплексную экспертизу.