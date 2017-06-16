В МО РФ сообщили, что противоракета системы ПРО успешно поразила условную цель

Испытание в рамках работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны проходило на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В Министерстве обороны РФ отчитались об успешном испытательном пуске противоракеты системы ПРО. В военном ведомстве рассказали, что она поразила условную цель, выполнив поставленную задачу.

По словам замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрея Приходько, испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В МО РФ пояснили, что испытания были проведены в рамках работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны.