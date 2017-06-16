В турецком метро появятся отдельные вагоны для женщин

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В турецком метро появятся отдельные вагоны для женщин

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В турецком городе Бурса появятся специальные "женские" вагоны метро. Фото: © РИА Новости/ Сергей Кузнецов

По мнению властей города Бурса, дамам будет комфортнее ездить без мужчин. Общие вагоны также сохранятся, заходить в них никому не запрещается.

В городе Бурса на северо-западе Турции приступили к реализации проекта по созданию "женских" вагонов метро. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Мэр Бурсы Реджеп Алтепе заявил, что в городе ни в коем случае не дискриминируют женщин, а наоборот, пытаются сделать их передвижение максимально приятным. Он сослался на мировую практику, в том числе на опыт Японии и США. Впрочем, местные жители и сами в целом положительно отнеслись к инициативе.

По данным местной транспортной компании, "женские" вагоны будут находиться в конце состава.

Напомним, в прошлом году в Китае, в городе Чжэнчжоу, появились автобусы, предназначенные для женщин. Они курсировали в течение лета в утренние и вечерние часы пик, чтобы избавить китаянок и туристок от домогательств.

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