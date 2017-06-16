Прокуроры трёх регионов начали масштабные проверки после прямой линии

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Прокуроры трёх регионов начали масштабные проверки после прямой линии

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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в ходе Прямой линии. Фото:© РИА Новости/Алексей Дружинин

Жители Приморского края, Иркутской области и Подмосковья накануне пожаловались президенту на загрязнение окружающей среды.

Генпрокуратура России организовала проверки по жалобам граждан в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что по поручению первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана прокурорами Приморского края, Иркутской и Московской областей организованы соответствующие проверки исполнения законов.

Напомним, в ходе прямой линии жители Приморского края пожаловались на загрязнённый воздух, а иркутяне рассказали президенту о неправомерном ограничении доступа к водным объектам на территории посёлка Хужир. Москвичи, в свою очередь, обратили внимание лидера государства на мусорный полигон в Балашихе.

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