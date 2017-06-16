Словацкие истребители были подняты по тревоге из-за немецкого лайнера

Словацкие истребители сопровождали немецкий Boeing до границы с Чехией — он потерял связь с диспетчерами из-за технических неполадок.

Два истребителя МиГ-29, состоящих на вооружении НАТО, по тревоге вылетели сегодня с авиабазы городка Слиач (центральная Словакия) из-за появления в воздухе не выходящего на связь немецкого авиалайнера Boeing 737-800. Об этом сообщает Министерство обороны Словакии.

Как выяснилось, германский самолёт, выполнявший маршрут Варна — Кёльн, потерял связь с землёй из-за технических неполадок. Словацкие истребители сопровождали Boeing 737-800 до границы с Чехией.

Позже экипажу лайнера удалось решить технические проблемы и восстановить связь с диспетчерами.