Словацкие истребители были подняты по тревоге из-за немецкого лайнера

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Словацкие истребители были подняты по тревоге из-за немецкого лайнера

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Самолёты МиГ-29. Фото: Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Словацкие истребители сопровождали немецкий Boeing до границы с Чехией — он потерял связь с диспетчерами из-за технических неполадок.

Два истребителя МиГ-29, состоящих на вооружении НАТО, по тревоге вылетели сегодня с авиабазы городка Слиач (центральная Словакия) из-за появления в воздухе не выходящего на связь немецкого авиалайнера Boeing 737-800. Об этом сообщает Министерство обороны Словакии.

Как выяснилось, германский самолёт, выполнявший маршрут Варна — Кёльн, потерял связь с землёй из-за технических неполадок. Словацкие истребители сопровождали Boeing 737-800 до границы с Чехией.

Позже экипажу лайнера удалось решить технические проблемы и восстановить связь с диспетчерами.

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