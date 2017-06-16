В Ялте появится первый светофор за всю историю города

Власти одного из самых известных крымских курортов планируют в скором времени установить в городе девять светофоров. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на главу отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи городской администрации Раду Сагадилову.
Установка светофоров связана с постоянно увеличивающейся транспортной нагрузкой на город.
— Мы вынуждены принимать меры для того, чтобы снять транспортное напряжение, — объяснила Сагадилова.
По данным портала "Крыминформ", светофор в Ялте мог появиться ещё в 1970-е годы в районе кинотеатра "Спартак", но тогда этот проект так и не довели до конца.
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