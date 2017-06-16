В Ялте появится первый светофор за всю историю города

Его установят в начале набережной, напротив бывшего Клуба моряков. Ещё три объекта появятся на местах будущих подземных переходов.

Власти одного из самых известных крымских курортов планируют в скором времени установить в городе девять светофоров. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на главу отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи городской администрации Раду Сагадилову.

Установка светофоров связана с постоянно увеличивающейся транспортной нагрузкой на город.

— Мы вынуждены принимать меры для того, чтобы снять транспортное напряжение, — объяснила Сагадилова.

По данным портала "Крыминформ", светофор в Ялте мог появиться ещё в 1970-е годы в районе кинотеатра "Спартак", но тогда этот проект так и не довели до конца.