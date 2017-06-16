В Подмосковье мужчина с балкона метнул в голову плачущего ребёнка зажигалку

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В Подмосковье мужчина с балкона метнул в голову плачущего ребёнка зажигалку

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В результате младенца доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Житель подмосковного города Балашиха бросил в темечко трёхмесячному ребёнку зажигалку, потому что его раздражал плач малышки.

Мужчина стоял на балконе третьего этажа, и ему не понравилось, что девочка громко кричала на руках у отца. Он не придумал ничего лучше, кроме как бросить в ребёнка зажигалкой.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и ребёнка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

После оказания медицинской помощи малышку не стали госпитализировать и вызвали сотрудников полиции.

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