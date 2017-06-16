"Боевитая". Вратарь сборной России оценил команду Новой Зеландии перед матчем

Габулов пояснил, что национальная команда России готова к бою и намерена порадовать своей игрой болельщиков.

Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов дал характеристику первому сопернику национальной команды в рамках Кубка конфедераций. По мнению голкипера, Новая Зеландия является боевитой сборной.

— Новая Зеландия — команда боевитая, но мы будем отталкиваться от своей игры, — пояснил Габулов.

По словам вратаря, сборной России объяснили, как обыграть Новую Зеландию. Однако конкретную информацию футболисты получат завтра, непосредственно перед матчем.

— Команда готова хорошо, всё идёт по плану, мы ждём прекрасного футбольного праздника и готовимся к бою, — подытожил российский голкипер.

Напомним, завтра в рамках матча-открытия Кубка конфедераций сборная России по футболу сразится со сборной Новой Зеландии. Игра состоится в Санкт-Петербурге в 18:00.