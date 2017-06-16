KIA показала эскизы нового Rio для России

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KIA показала эскизы нового Rio для России

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Машину в компании обещают сделать в абсолютно новом, запоминающемся и футуристичном дизайне.

Новый KIA Rio будет существенно отличаться от машин этой модели, на которых уже ездят россияне. Об этом сообщили в компании KIA Motors Rus. Там показали, как может выглядеть новый вариант популярного автомобиля. Представлены первые официальные эскизы автомобиля.

<p>Четвёртое поколение KIA Rio. Фото: KIA Motors Rus</p>

— Четвёртое поколение KIA Rio для российского рынка будет серьёзно отличаться от своего предшественника с точки зрения стилистики. Это абсолютно новый, современный и даже футуристичный в некоторых ракурсах автомобиль, — заверили в компании.

<p>Четвёртое поколение KIA Rio. Фото: KIA Motors Rus</p>

Там пообещали "выразительные линии, стремительный силуэт с удлинённым капотом, необычные для данного сегмента дизайнерские решения формируют престижный и запоминающийся образ".

Нынешнее третье поколение Rio производится в Санкт-Петербурге с августа 2011 года. Такие машины купили более полумиллиона россиян. Ожидается, что автомобиль нового поколения будет представлен в третьем квартале этого года.

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