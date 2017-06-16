Муж Чудо-женщины сделал себе уникальную футболку с принтом жены

Некоторые пользователи Сети посмеялись над шуткой супруга актрисы, а другие, наоборот, обиделись.

Израильский бизнесмен Ярон Версано сделал себе эксклюзивную футболку, на которой изображена его супруга — актриса Галь Гадот — в образе Чудо-женщины. Фото было опубликовано на Reddit.

Снимок вызвал бурю комментариев, в которых одни пользователи восхищались находчивостью Версано, а другие, напротив, сочли эту футболку оскорбительной для своих жён.

Нужно заметить, что комментаторы уже принялись делать фотожабы по этому поводу.

Фильм "Чудо-женщина" стал довольно успешным в мировом прокате и собрал для своих создателей уже десятки миллионов долларов. Кинокритики в основном дают фильму положительную оценку.