В Риге находчивый домушник выдал себя за хозяина ограбленной квартиры

Полицейские прибыли на вызов бдительных соседей и неожиданно для себя оказались зрителями спектакля одного актёра.

Курьёзная попытка ограбления произошла накануне ночью в одном из районов Риги, передаёт портал "Дни.ру". Жители многоквартирного дома, заметив подозрительную активность в подъезде, вызвали наряд полиции. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили у двери одной из квартир босого мужчину, который нервно возился с замком.

Неизвестный заявил полицейским, что является хозяином жилплощади, а входная дверь якобы захлопнулась и теперь он не может попасть внутрь.

Правоохранители потребовали у мужчины предъявить документы, доказывающие его право находиться в квартире. Но тот ответил, что все его вещи остались за захлопнутыми дверями.

Когда полицейские вскрыли квартиру, в одной из комнат они обнаружили спящим настоящего хозяина жилища. Тот заявил, что впервые видит незнакомца.

Находчивого грабителя увезли в участок. Он арестован и ждёт суда.