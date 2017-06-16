В колледжах Москвы появятся новые специальности по эксплуатации дронов и роботов

С 2017 года список пополнился направлениями "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства" и проч.

В колледжах Москвы появились новые специальности, которые соответствуют самым актуальным техническим трендам. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Отметим, беспилотные технологии в последнее время на самом деле развиваются крайне быстрыми темпами. Так, на днях стало известно, что в Индии учёные надеются посадить лес с помощью дронов-осеменителей, а в Арктике в 2018 году начнут испытывать беспилотный вертолёт.

По данным столичной мэрии, в средних учебных заведениях также начнут готовить специалистов по направлениям "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем", "Технология производства изделий из полимерных композитов", "Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств", "Производство и обслуживание авиационной техники", "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических сетей" и "Твердотельная электроника".

Некоторое время назад руководитель Роструда Всеволод Вуколов заявил, что российские предприятия испытывают сложности в поиске квалифицированных инженеров.