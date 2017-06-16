Миллиардер из России закрыл вид на статую Свободы своей яхтой

Российский предприниматель Евгений Швидлер пришвартовал свою яхту Le Grand Blue возле берегов Нью-Йорка. Судно высотой 112 метров загородило вид на статую Свободы, передаёт портал "Дни.ру". При этом местные законы миллиардер не нарушил.
Russian billionaire’s yacht ruining tourists’ pics of Lady Liberty https://t.co/wyR9umJ0ga pic.twitter.com/ykAtr7QajJ— NYC Informer (@newyorkcityinfo) 16 июня 2017 г.
А вот ньюйоркцы встретили появление яхты с возмущением. Местные жители жалуются, что судно мешает экскурсионным лодкам подплывать к статуе. Не говоря уже о том, что оно закрывает вид и, как выразился один из туристов, "блокирует свободу и справедливость в Америке".
Юридически суда имеют право пришвартовываться в этом месте, но, по словам завсегдатаев гавани, обычно яхты встают там не более чем на день-два. Судя по всему, российский бизнесмен злоупотребил политикой добрососедства, ну и решил сэкономить на стоянке.
Портал отмечает, что Le Grand Blue — одна из крупнейших частных яхт в мире. Она перешла Швидлеру от его друга Романа Абрамовича.
Евгений Швидлер — российский предприниматель, глава инвестиционной компании Millhouse.
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