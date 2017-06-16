Миллиардер из России закрыл вид на статую Свободы своей яхтой

Жители Нью-Йорка возмутились появлением судна высотой с 20-этажный дом прямо перед достопримечательностью. При этом местные законы бизнесмен из России не нарушил.

Российский предприниматель Евгений Швидлер пришвартовал свою яхту Le Grand Blue возле берегов Нью-Йорка. Судно высотой 112 метров загородило вид на статую Свободы, передаёт портал "Дни.ру". При этом местные законы миллиардер не нарушил.

А вот ньюйоркцы встретили появление яхты с возмущением. Местные жители жалуются, что судно мешает экскурсионным лодкам подплывать к статуе. Не говоря уже о том, что оно закрывает вид и, как выразился один из туристов, "блокирует свободу и справедливость в Америке".

Юридически суда имеют право пришвартовываться в этом месте, но, по словам завсегдатаев гавани, обычно яхты встают там не более чем на день-два. Судя по всему, российский бизнесмен злоупотребил политикой добрососедства, ну и решил сэкономить на стоянке.

Портал отмечает, что Le Grand Blue — одна из крупнейших частных яхт в мире. Она перешла Швидлеру от его друга Романа Абрамовича.

Евгений Швидлер — российский предприниматель, глава инвестиционной компании Millhouse.