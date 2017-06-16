Литовских баскетболистов могут исключить из еврокубков за расистские комментарии

Литовский баскетбольный клуб "Летувос ритас" могут временно отстранить от участия в международных турнирах под эгидой Euroleague Basketball, которая занимается организацией Евролиги и Еврокубка. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Спортсменов могут отстранить от матчей из-за расистских высказываний президента клуба Гедвидаса Вайнаускаса. Так, после поражения

"Летувос ритас" в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Литвы с "Леткабелисом" Вайнаускас обвинил в неудаче американских коллег и заявил, что в команде, которая хочет добиться успеха, должно быть не больше двух афроамериканцев.

Из-за этого Euroleague Basketball открыла дисциплинарное дело в отношении клуба.