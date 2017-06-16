Под Волгоградом влюблённые утонули, занимаясь сексом в машине

Молодые люди раскачали автомобиль так, что он скатился в пруд. Парень и девушка не смогли вылезти и задохнулись.

В Еланском районе Волгоградской области 22-летние парень и девушка, занимавшиеся сексом на заднем сиденье автомобиля, раскачали машину, припаркованную у пруда, так, что автомобиль съехал прямо в водоём. Выбраться оттуда молодым людям не удалось. Позже их тела извлекла полиция, сообщает "Блокнот Волгоград".

Трагедия произошла 12 июня. О пропаже молодых людей заявили их родственники. Было известно, что пара отправилась на автомобиле "Нива" на пруд и больше не вернулась.

Прибывшие на место полицейские обнаружили следы от протектора шин. А позже из воды была извлечена машина, в которой на заднем сиденье были обнаружены два тела.

Установлено, что парень был спортсменом: он работал учителем физкультуры.