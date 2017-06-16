Евросоюз призвал США координировать с ним санкции против России

В Брюсселе считают, что нужно "поддерживать единство между союзниками", которые ввели ограничения в отношении Москвы.

Власти Европейского союза призывают Белый дом координировать с Брюсселем изменение санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Очень важно, чтобы потенциальные новые меры координировались с международными партнёрами с целью обеспечить их действие на межгосударственном уровне и поддерживать единство между союзниками, которые вводили санкции, — отметили в пресс-службе Европейской комиссии.

Ранее с подобным заявлением отдельно выступил Париж. Подовом для такого демарша стало принятие Сенатом Конгресса США очередного пакета санкций против России. Они предусматривают ограничения в энергетике. Против таких решений выступили уже также в Австрии и Германии.