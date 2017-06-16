Пикап по-русски. Девушка познакомилась с репортёрами из Мексики в прямом эфире

Жительница Казани подошла к корреспондентам телеканала Fox News, освещающим события Кубка конфедераций.

Россиянка подошла к корреспондентам телеканала Fox News из Мексики во время прямого включения на улице Казани. Журналисты нисколько не смутились — стороны обменялись дружелюбными приветствиями и назвали друг другу свои национальности.

Зато какая милота в Казани: не очень трезвая девица пытается запикапить мексиканского репортера во время прямого включения) pic.twitter.com/aorUrsIzT3 — Багиров (@betico310) June 16, 2017

Немного посмеявшись, собеседники разошлись. Ведущие продолжили свою работу. Так что, похоже, продолжения эта "романтическая" история не получила.

В Казани проходит Кубок конфедераций, 18 июня сборная Мексики сыграет с Португалией.