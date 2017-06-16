Пикап по-русски. Девушка познакомилась с репортёрами из Мексики в прямом эфире

Россиянка подошла к корреспондентам телеканала Fox News из Мексики во время прямого включения на улице Казани. Журналисты нисколько не смутились — стороны обменялись дружелюбными приветствиями и назвали друг другу свои национальности.
Зато какая милота в Казани: не очень трезвая девица пытается запикапить мексиканского репортера во время прямого включения) pic.twitter.com/aorUrsIzT3— Багиров (@betico310) June 16, 2017
Немного посмеявшись, собеседники разошлись. Ведущие продолжили свою работу. Так что, похоже, продолжения эта "романтическая" история не получила.
В Казани проходит Кубок конфедераций, 18 июня сборная Мексики сыграет с Португалией.
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