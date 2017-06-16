Жительница Севастополя бросилась под колёса авто, чтобы спасти котёнка Бубочку

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Жительница Севастополя бросилась под колёса авто, чтобы спасти котёнка Бубочку

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Котёнок Бубочка. Фото: Соцсети

К счастью, пострадавшее животное выжило. Ветеринары сделали ему операцию, и теперь его жизни ничто не угрожает.

Неравнодушная жительница Севастополя ради спасения котёнка, оказавшегося на дороге, бросилась под колёса проезжавшего мимо автомобиля. Об этом сообщает паблик Mash.

К сожалению, в результате наезда автомобиля котёнок получил травмы, однако ветеринары смогли выходить пушистика, и теперь его жизни ничто не угрожает.

Котёнка назвали Бубочкой, и сейчас ему подыскивают хозяев.

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