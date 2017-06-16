В Лондоне протестующие после пожара в высотке атаковали здание районной управы

27-этажная башня Grenfell Tower в районе Кенсингтон сгорела несколько дней назад. Пожар унёс жизнь нескольких десятков человек.

Сегодня в районную управу Кенсингтона ворвались митингующие, требующие ответов на вопросы, связанные с мощным пожаром. Сообщения об этом появились в соцсетях и западных СМИ, митинг транслируют в прямом эфире британские каналы.

Протестующие требуют точные данные о количестве жильцов дома и призывают к максимально открытому расследованию инцидента. Также звучат призывы немедленно выделить компенсации погорельцам.

Grenfell Tower Fire It's so heartbreaking, I've seen someone flashing their torches at the top level and they obviously can't get out." pic.twitter.com/95PolI3fSU — Brandi Saari (@brandilmelb) 14 июня 2017 г.

Напомним, по одной из предварительных версий, причиной возгорания мог стать неисправный холодильник.