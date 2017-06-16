В Лондоне протестующие после пожара в высотке атаковали здание районной управы

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В Лондоне протестующие после пожара в высотке атаковали здание районной управы

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27-этажная башня Grenfell Tower в районе Кенсингтон сгорела несколько дней назад. Пожар унёс жизнь нескольких десятков человек.

Сегодня в районную управу Кенсингтона ворвались митингующие, требующие ответов на вопросы, связанные с мощным пожаром. Сообщения об этом появились в соцсетях и западных СМИ, митинг транслируют в прямом эфире британские каналы.

Протестующие требуют точные данные о количестве жильцов дома и призывают к максимально открытому расследованию инцидента. Также звучат призывы немедленно выделить компенсации погорельцам.

Напомним, по одной из предварительных версий, причиной возгорания мог стать неисправный холодильник.

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