В Лондоне протестующие после пожара в высотке атаковали здание районной управы

Сегодня в районную управу Кенсингтона ворвались митингующие, требующие ответов на вопросы, связанные с мощным пожаром. Сообщения об этом появились в соцсетях и западных СМИ, митинг транслируют в прямом эфире британские каналы.
#BREAKING Protestors storm Kensington Town Hall as anger at #Justice4Grenfell demo boils over https://t.co/8kLsJs81VI— Daily Star (@Daily_Star) 16 июня 2017 г.
Протестующие требуют точные данные о количестве жильцов дома и призывают к максимально открытому расследованию инцидента. Также звучат призывы немедленно выделить компенсации погорельцам.
Grenfell Tower Fire It's so heartbreaking, I've seen someone flashing their torches at the top level and they obviously can't get out." pic.twitter.com/95PolI3fSU— Brandi Saari (@brandilmelb) 14 июня 2017 г.
Напомним, по одной из предварительных версий, причиной возгорания мог стать неисправный холодильник.
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