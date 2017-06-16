В Испании 40 школьникам пришлось пережидать аномальную жару в здании морга

Решение об эвакуации учащихся было принято после того, как 47 человек пожаловались на тошноту и головокружение.

Учащихся одной из испанских школ эвакуировали в здание морга из-за аномальной жары. Об этом сообщает издание Pais.

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Вальдеморо после того, как 47 школьников пожаловались на тошноту, обезвоживание и головокружение. На место прибыли медики и приняли решение о госпитализации шестерых человек. Остальных решили разместить в зале для проведения прощальных церемоний в морге, который расположен через дорогу от учебного заведения. По данным СМИ, спустя некоторое время состояние школьников значительно улучшилось.

Отметим, что в 34 из 50 провинций страны синоптики объявили метеопредупреждение из-за аномальной жары. Самая высокая температура ожидается в Кордове, Гранаде, Уэльве, Хаэне и Севилье — здесь объявлен оранжевый уровень опасности, температура поднимется до 38–42 градусов тепла.