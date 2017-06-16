Жители Сочи стали очевидцами мощного смерча

Сегодня в Сочи местные жители и туристы наблюдали за достаточно редким в России явлением — смерчем над морем. Об этом сообщает паблик Leika.
На кадрах видно, как образовавшийся над водой смерч медленно подходит к берегу. После того как мощные порывы ветра достигают суши, в смерч засасывает зонты, лежаки и другое пляжное оборудование и разбрасывает всё это по сторонам.
Завершился смерч прекрасной радугой, которую также удалось снять местным жителям на камеры мобильных телефонов.
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