Жители Сочи стали очевидцами мощного смерча

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Жители Сочи стали очевидцами мощного смерча

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Информация о пострадавших и разрушениях в результате этой стихии к настоящему времени не поступала.

Сегодня в Сочи местные жители и туристы наблюдали за достаточно редким в России явлением — смерчем над морем. Об этом сообщает паблик Leika.

На кадрах видно, как образовавшийся над водой смерч медленно подходит к берегу. После того как мощные порывы ветра достигают суши, в смерч засасывает зонты, лежаки и другое пляжное оборудование и разбрасывает всё это по сторонам.

Завершился смерч прекрасной радугой, которую также удалось снять местным жителям на камеры мобильных телефонов.

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