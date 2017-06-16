Глава Минобрнауки пообещала резкое сокращение списков учебников

В ведомстве также утверждают, что их содержание "станет более соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России".

Глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что в ближайшее время список школьных учебников резко сократится.

Я думаю, мы в ближайшее время придём к взвешенным решениям, список учебников резко сократится, а их содержание станет более соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России Ольга Васильева, министр образования и науки РФ Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Васильева заявила также, что новые учебники будут проходить апробацию до внесения их в список обязательных для школьной программы.

— У нас для этого есть специальная сеть федеральных инновационных и экспериментальных площадок, — заключила министр.