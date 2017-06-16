Шувалов рассказал, что может привести к сокращению рабочей недели

В ходе выступления на экономическом форуме в Астане вице-премьер также заявил, что развитие современных технологий даёт возможности для неограниченного роста.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что развитие технологий в будущем может позволить сократить рабочую неделю. Об этом он сказал в ходе своего выступления на экономическом форуме в Астане.

— Технологии и связанный с ними рост производительности труда совсем необязательно приведут к росту безработицы. Более вероятно, как это и случилось в XX веке, будет сокращаться длительность рабочей недели не только на материальном производстве, но и у так называемых белых воротничков, которые сейчас зачастую живут в условиях ненормированного рабочего времени, — сказал вице-премьер.

По словам Шувалова, в будущем у людей будет намного больше свободного времени, поэтому они смогут уделять внимание саморазвитию.

Шувалов подчеркнул также, что сейчас человечество находится в самом благополучном периоде своей истории, так как развитие технологий создаёт возможности для неограниченного роста.