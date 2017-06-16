Следователи допросили онкобольную, обратившуюся к Путину из-за халатности врачей

29-летнюю жительницу Апатитов медики долго лечили от остеохондроза, а после диагностировали у неё сразу четвёртую стадию рака.

Сотрудники Следственного комитета допросили Дарью Старикову. Ранее СКР уже возбудил дело о халатности после звонка девушки на прямую линию. Об этом сообщила старший помощник главы СУ СКР по Мурманской области Наталья Тростина.

— Уже изъята вся медицинская документация из медучреждений, где Дарья Старикова наблюдалась и проходила лечение с момента её рождения. Девушка признана потерпевшей по данному уголовному делу и допрошена, — пояснила Наталья Тростина.

Напомним, по словам ведущего прямой линии, вопрос Дарьи больше остальных тронул Владимира Путина. Отвечая девушке, президент вспомнил о болезни своего отца.

Ранее Росздрав начал проверку. Вчера состояние Дарьи ухудшилось, её срочно перевели из Апатитов в больницу в Мурманске.