Причиной масштабного пожара в Лондоне могла стать скупость застройщика

Компания, занимавшаяся ремонтом, сэкономила на материале для облицовки здания. Метр покрытия, более устойчивого к огню, стоил на два фунта (146 рублей) дороже.

Компания, занимавшаяся ремонтом сгоревшей в Лондоне многоэтажки, сэкономила на огнеупорных панелях при облицовке здания, пишет The Guardian.

Об этом журналистам рассказал Джон Коули, директор компании Omnis Exteriors, производящей алюминиевые панели для обшивки. По его словам, подрядчик выбрал более дешёвый и менее огнеупорный материал. При этом метр более устойчивого к огню покрытия стоил на два фунта (146 рублей) дороже.

Издание подчёркивает, что на сегодняшний день правила выбора материалов для обшивки высотных зданий в Великобритании не установлены.

Напомним, крупный пожар произошёл в жилой многоэтажке на западе Лондона утром 14 июня. В охваченной огнём башне погибло 30 человек. Как сообщал Лайф, возгорание могло начаться из-за неисправного холодильника. Один из жителей многоэтажного здания утверждает, что его бытовая техника взорвалась.