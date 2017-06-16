Жертвами лондонского пожара могли стать 70 человек

Сейчас полицейские одновременно с пожарными продолжают работать на месте происшествия.

На месте пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне продолжают работать спасатели, которые пытаются отыскать пропавших без вести. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным канала, все пропавшие без вести люди могли погибнуть в огне. Таким образом, количество жертв может увеличиться до 70 человек.

По последним данным, которые есть у полиции, количество погибших превысило 30 человек.

Напомним, что страшный пожар в высотном жилом доме в Лондоне произошёл 14 июня. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность холодильника.