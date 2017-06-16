В Москве задержали таксиста, который подвёз чилийского журналиста за 50 тысяч

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат".

Сегодня в Москве сотрудники полиции задержали водителя такси, который потребовал с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово в столицу. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД, были задействованы сотрудники УУР ГУ, УВД ЦАО и ОУР ОМВД России по Пресненскому району.

— Эту сумму частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы "Краун плаза". Гражданин Чили обратился в полицию после того, как понял, что был обманут подвозившим его водителем "мерседеса", — отметили в пресс-службе.

Задержанный житель Московской области сейчас находится в отделении полиции. Он даёт показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат".