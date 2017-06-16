ООН не известно о ликвидации главаря ИГИЛ

Ранее сообщения о возможной ликвидации аль-Багдади распространило Министерство обороны России.

Организация Объединённых Наций (ООН) не может подтвердить информацию о ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

— У нас нет независимого подтверждения. Мы не вовлечены в военные операции, — заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о возможной ликвидации главы ИГИЛ после удара авиации ВКС РФ в предместье Ракки на севере Сирии. Данные проверяются по различным каналам военного ведомства.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ.