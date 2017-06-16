ООН не известно о ликвидации главаря ИГИЛ

Организация Объединённых Наций (ООН) не может подтвердить информацию о ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
— У нас нет независимого подтверждения. Мы не вовлечены в военные операции, — заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о возможной ликвидации главы ИГИЛ после удара авиации ВКС РФ в предместье Ракки на севере Сирии. Данные проверяются по различным каналам военного ведомства.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
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