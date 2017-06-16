"ВКонтакте" закрыла свой офис в Киеве

Российская компания "ВКонтакте" закрыла свой офис в столице Украины из-за санкций, которые введены в отношении неё. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского представительства Влад Леготкин.

— Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт, — приводит его слова "Укринформ".

Напомним, в мае этого года власти Украины приняли решение расширить список российских физических лиц и компаний, подпадающих под санкции. Туда вошли 1228 граждан и 468 юридических лиц. В стране запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", а также к "Яндексу" и Mail.ru.