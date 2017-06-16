Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля

Читайте также

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля

6

Встреча Владимира Путина с Гельмутом Колем в 2000 году. Фото:© РИА Новости/Владимир Родионов

В траурной телеграмме президент России вспомнил о личном знакомстве с бывшим канцлером ФРГ.

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями нынешнему канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Об этом сообщили в Кремле.

— Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях, — говорится в послании.

Владимир Путин также отметил, что в России Коля будут помнить как "принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами". Он также отметил ключевую роль политика в прекращении холодной войны и объединении Германии.

Скорбную телеграмму направил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Ушёл из жизни выдающийся государственный деятель, патриарх европейской и мировой политики, творец объединения Германии, — говорится в тексте.

Ранее Ангела Меркель выразила соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля. По словам Меркель, экс-канцлер "решительно изменил" её образ жизни.

Напомним, Гельмут Коль руководил Германией с 1982 по 1998 год.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!