США предупредили своих граждан об угрозе терактов в Таджикистане

Американцам, находящимся в этой стране, рекомендовано, в частности, не находиться в густонаселённых районах и избегать мест большого скопления людей.

Госдепартамент США подготовил сообщение для своих граждан, в котором предупредил о возможных терактах боевиков на территории Таджикистана.

— Хотя в последнее время организованные террористические группировки не совершали нападений в Таджикистане, опасность подобных нападений могла возрасти за последние 6–12 месяцев, — гласит текст обращения, обнародованного бюро дипломатической безопасности ведомства.

Госдеп пояснил, что целью нападения могут стать граждане США, находящиеся в Таджикистане. Особую бдительность американцам рекомендовано проявлять в районе границы Таджикистана с Афганистаном. Ведомство также советует не находиться в густонаселённых районах и избегать мест большого скопления людей.

Ранее подобные предупреждения от Госдепа следовали в ноябре и декабре прошлого года. Американское дипведомство основывалось на сведениях Посольства США в Душанбе, согласно которым террористы могли атаковать места большого скопления людей или пограничные переходы на таджикско-афганской границе.