Главный инспектор таможни Киева, получив взятку, убегал от СБУ и устроил ДТП

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Главный инспектор таможни Киева, получив взятку, убегал от СБУ и устроил ДТП

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Средства, изъятые у главного инспектора Киевской таможни. Фото: СБУ

Увидев сотрудников Службы безопасности Украины, чиновник попытался скрыться от них на своём автомобиле, но устроил аварию. Известно, что в дорожном инциденте пострадали люди.

Главного инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни сотрудники СБУ задержали возле торгового центра, когда тот получал взятку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

<p>Средства, изъятые у главного инспектора киевской таможни. Фото: СБУ</p>

По данным СБУ, инспектор получил от импортёра бытовой техники 7,5 тыс. долларов за то, чтобы не создавать "искусственные препятствия" при растаможивании товара. В момент задержания чиновник забирал только часть взятки.

В результате таможенника всё-таки задержали. В ходе обысков по месту его жительства и по месту работы правоохранители также нашли много валюты и "дневник" с отметками о полученных взятках.

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