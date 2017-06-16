Главный инспектор таможни Киева, получив взятку, убегал от СБУ и устроил ДТП

Увидев сотрудников Службы безопасности Украины, чиновник попытался скрыться от них на своём автомобиле, но устроил аварию. Известно, что в дорожном инциденте пострадали люди.

Главного инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни сотрудники СБУ задержали возле торгового центра, когда тот получал взятку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СБУ, инспектор получил от импортёра бытовой техники 7,5 тыс. долларов за то, чтобы не создавать "искусственные препятствия" при растаможивании товара. В момент задержания чиновник забирал только часть взятки.

В результате таможенника всё-таки задержали. В ходе обысков по месту его жительства и по месту работы правоохранители также нашли много валюты и "дневник" с отметками о полученных взятках.