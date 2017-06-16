Терезе Мэй пришлось спасаться бегством от разъярённой толпы погорельцев

Люди были недовольны тем, что власти страны целые сутки оставались безучастны к их горю и избегали встречи с ними.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спаслась бегством от разъярённой толпы лондонцев, недовольных действиями властей в связи с пожаром в многоэтажке, где, согласно официальным данным, погибло 30 человек.

Мэй прибыла в церковь Святого Климента, где должна была пройти встреча с погорельцами, однако вскоре возле здания собралась толпа. Они попытались прорваться в здание, после чего служба безопасности решила, что премьеру лучше уехать.

Однако горожане окружили Land Rover и принялись бить по нему кулаками, одновременно с этим выкрикивая фразы "Позор", "Как вам не стыдно?" и "Убийца", обращённые к Мэй. По мнению пострадавших, власти оказались равнодушны к их беде и целые сутки избегали встречи с ними.

Чтобы успокоить недовольных, Тереза Мэй сообщила, что власти выделили пять миллионов фунтов стерлингов для оказания помощи, в том числе правовой, пострадавшим от пожара и родственникам погибших.